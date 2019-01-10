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В Ижевске руководителя коммерческой организации заподозрили в присвоении 1,1 млн рублей

12:07, 10 января, 2019
12:07, 10 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
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По версии следствия, мужчина мог совершить преступление, находясь на рабочем месте.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии руководителя коммерческой организации заподозрили в присвоении 1,1 млн рублей. По версии следствия, мужчина мог совершить преступление, находясь на рабочем месте, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Уголовное дело возбудили по части 3, статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»).

По данным следствия, подозреваемый с июня 2016 года по октябрь 2018 года работал руководителем обособленного подразделения «Скиф-Карго» в Ижевске.

«Находясь в офисе на рабочем месте на улице Пойма, используя свое служебное положение, он присвоил денежные средства указанной организации в размере более 1,1 млн. рублей», - сообщили в СКР.

Следствие считает, что в дальнейшем мужчина потратил деньги на личные нужды. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

12:07, 10 января, 2019
604
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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