В Ижевске руководителя коммерческой организации заподозрили в присвоении 1,1 млн рублей

По версии следствия, мужчина мог совершить преступление, находясь на рабочем месте.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии руководителя коммерческой организации заподозрили в присвоении 1,1 млн рублей. По версии следствия, мужчина мог совершить преступление, находясь на рабочем месте, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Уголовное дело возбудили по части 3, статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»).

По данным следствия, подозреваемый с июня 2016 года по октябрь 2018 года работал руководителем обособленного подразделения «Скиф-Карго» в Ижевске.

«Находясь в офисе на рабочем месте на улице Пойма, используя свое служебное положение, он присвоил денежные средства указанной организации в размере более 1,1 млн. рублей», - сообщили в СКР.

Следствие считает, что в дальнейшем мужчина потратил деньги на личные нужды. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.