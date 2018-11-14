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Жители Ижевска смогут почтить память жертв ДТП

17:15, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
17:15, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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16 ноября автоколонна проедет по местам аварий, в которых погибли дети.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска 16 ноября смогут почтить память жертв ДТП. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, автоколонна проедет по местам аварий, в которых погибли дети.

Выезд состоится в 10:00 от УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В 11:00 состоится возложение цветов и зажжение свечей на улице Камбарская,1, где в августе 2018 года автомобиль «Лада Гранта» сбил 12-летнюю девочку.

В 12:00 автоколонна приедет к пешеходному переходу на улице Карла Маркса, где в апреле 2018 года водитель «Инфинити» наехал на 16-летнего подростка.

Отметим, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

17:15, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
131
0
#дети\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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