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Иномарку на трассе в Удмуртии засыпало бревнами из «КамАЗа»: погиб один человек

13:36, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
13:36, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
1909
0
#ДТП\n#Вавож\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Грузовик опрокинулся после резкого торможения.

Вавож. Удмуртия. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на дороге Вавож – село Волипельга в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла накануне, 13 ноября. При выезде на трассу 40-летний водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «КамАЗу» с прицепом. Для того, чтобы избежать столкновения, 37-летний водитель грузовика экстренно затормозил, однако автомобиль и прицеп опрокинулись. В результате бревна, которые перевозил большегруз, завалили «Сузуки», остановившуюся на «встречке».

Фото первый отдел ГИБДД по Удмуртии

46-летний водитель иномарки погиб на месте, а 55-летняя пассажирка «КамАЗа» с травмами попала в больницу.

 

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

 

 

13:36, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
1909
0
#ДТП\n#Вавож\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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