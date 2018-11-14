Иномарку на трассе в Удмуртии засыпало бревнами из «КамАЗа»: погиб один человек

Грузовик опрокинулся после резкого торможения.

Вавож. Удмуртия. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на дороге Вавож – село Волипельга в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла накануне, 13 ноября. При выезде на трассу 40-летний водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «КамАЗу» с прицепом. Для того, чтобы избежать столкновения, 37-летний водитель грузовика экстренно затормозил, однако автомобиль и прицеп опрокинулись. В результате бревна, которые перевозил большегруз, завалили «Сузуки», остановившуюся на «встречке».

46-летний водитель иномарки погиб на месте, а 55-летняя пассажирка «КамАЗа» с травмами попала в больницу.