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Житель Удмуртии создал нарколабораторию в своем садовом домике

12:43, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
12:43, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
717
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#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
717
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Мужчина заказывал прекурсоры через интернет, потом изготавливал наркотики и продавал их.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии создал нарколабораторию в своем садовом домике. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 39-летнего мужчину задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

В машине злоумышленника нашли более 220 гр «синтетики». После этого правоохранители обыскали квартиру и садовый участок задержанного.

«Были обнаружены и изъяты вещества, похожие на наркотические, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для полного цикла синтеза синтетического наркотического средства, а также лабораторное оборудование, предназначенное для выращивания конопли и изготовления наркотического средства «марихуана», - говорится в сообщении стражей порядка.

Выяснилось, что мужчина заказывал прекурсоры через интернет, потом изготавливал наркотики и продавал их. Злоумышленника взяли под стражу, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы.

12:43, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
717
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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