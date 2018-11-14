Мужчина заказывал прекурсоры через интернет, потом изготавливал наркотики и продавал их.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии создал нарколабораторию в своем садовом домике. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 39-летнего мужчину задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

В машине злоумышленника нашли более 220 гр «синтетики». После этого правоохранители обыскали квартиру и садовый участок задержанного.

«Были обнаружены и изъяты вещества, похожие на наркотические, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для полного цикла синтеза синтетического наркотического средства, а также лабораторное оборудование, предназначенное для выращивания конопли и изготовления наркотического средства «марихуана», - говорится в сообщении стражей порядка.

Выяснилось, что мужчина заказывал прекурсоры через интернет, потом изготавливал наркотики и продавал их. Злоумышленника взяли под стражу, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы.