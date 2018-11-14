Экс-руководителя поисково-спасательной службы в Удмуртии наказали за жадность

Мужчина возместил причиненный бюджету ущерб.

Ижевск. Удмуртия. Суд в Удмуртии оштрафовал одного из бывших руководителей региональной Поисково-спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Известно, что в 2017-2018 годах мужчина давал указывал главному бухгалтеру учреждения начислять ему стимулирующие выплаты, не согласовывая это с учредителем организации – правительством Удмуртии. Против руководителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения»).

«С учетом полного возмещения причиненного ущерба, уголовное преследование фигуранта прекращено. Судом в отношении него применена мера уголовно-правового характера в виде штрафа», - говорится в сообщении.