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Экс-руководителя поисково-спасательной службы в Удмуртии наказали за жадность

10:26, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
10:26, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
Фото: @arzik2
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Мужчина возместил причиненный бюджету ущерб.

Ижевск. Удмуртия. Суд в Удмуртии оштрафовал одного из бывших руководителей региональной Поисково-спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Известно, что в 2017-2018 годах мужчина давал указывал главному бухгалтеру учреждения начислять ему стимулирующие выплаты, не согласовывая это с учредителем организации – правительством Удмуртии. Против руководителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения»).

«С учетом полного возмещения причиненного ущерба, уголовное преследование фигуранта прекращено. Судом в отношении него применена мера уголовно-правового характера в виде штрафа», - говорится в сообщении.

10:26, 14 ноября, 2018
Ксения Чернова
1650
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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