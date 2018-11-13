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Бывшего инженера ИжГЭТ осудят за попытку получить взятку

15:30, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
15:30, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
302
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#взятка\n#происшествие
Фото: arzik2
302
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвиняют в покушении на получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый работал старшим инженером службы материально-технического снабжения ИжГЭТ. В его служебные обязанности входил поиск контрагентов и согласование с ними условий сделок по покупке материалов для предприятия.

«За оказание содействия в выборе именно этой организации в качестве единственного поставщика и заключения сделки он предложил перечислить деньги в размере 20 % от суммы сделки, что составило 7,9 тыс. рублей, на банковский счет его супруги. В дальнейшем мужчина обналичил эти денежные средства и использовал на личные цели», - говорится в сообщении.

Позже, при заключении следующего контракта на поставку, инженер предложил представителю этой же организации завысить стоимость каждой единицы продукции на 200 рублей. При этом разницу в цене, которая составила 55,4 тыс. рублей, вновь попросил перечислить на счет жены. Однако компания отказалась отдавать ему деньги.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Он пояснил, что хотел таким образом «подзаработать».

Уголовное дело направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

15:30, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
302
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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