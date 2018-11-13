play
pause
  • $ 67.52 ↑
  • € 76.09 ↑

Житель Воткинска убил собаку из-за того, что она сгрызла ботинок

09:48, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
09:48, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
938
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#собака
Фото: pixabay.com
938
0

Мужчина бросил собаку о стену, после чего она скончалась от полученных травм.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске мужчина убил собаку из-за того, что та грызла ботинок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 17 мая 2018 года обвиняемый увидел, как пес по кличке «Мася» грызет его обувь. Тогда он бросил животное о стену. Собака скончалась от полученных травм.

«Как пояснил обвиняемый, в мае 2017 года бывшая супруга купила собаку, он был против ее приобретения», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчине предъявлены обвинения по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель»). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

09:48, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
938
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#собака

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе гран-при в Японии

13:42, 10 ноября, 2018
33510

Школьницу из Воткинска заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

31818
11:00, 09 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

11740
17:25, 06 ноября, 2018

Сотрудница Минфина Удмуртии под чужим именем подрабатывала юристом

10724
12:01, 10 ноября, 2018

Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

10042
11:00, 08 ноября, 2018

Семья из Электростали умерла, отравившись грибами

10:58, 11 ноября, 2018
15041

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

7792
15:40, 07 ноября, 2018

В Пенсионном фонде прокомментировали отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

6317
12:16, 10 ноября, 2018

В подмосковном колледже пьяный парень открыл стрельбу

6223
13:20, 09 ноября, 2018

Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка

5009
12:10, 12 ноября, 2018

Минфин США ввел санкции против крымских санаториев

14:40, 09 ноября, 2018
2044

Генпрокурор Украины объявил об отставке

1818
16:50, 06 ноября, 2018

Уникальный гибрид осла и зебры родился в Великобритании

1764
10:58, 09 ноября, 2018

Послу России во Франции вернули украденные вещи Александра II

1758
16:19, 10 ноября, 2018

Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн»

1728
12:45, 09 ноября, 2018