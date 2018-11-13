Житель Воткинска убил собаку из-за того, что она сгрызла ботинок

Мужчина бросил собаку о стену, после чего она скончалась от полученных травм.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске мужчина убил собаку из-за того, что та грызла ботинок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 17 мая 2018 года обвиняемый увидел, как пес по кличке «Мася» грызет его обувь. Тогда он бросил животное о стену. Собака скончалась от полученных травм.

«Как пояснил обвиняемый, в мае 2017 года бывшая супруга купила собаку, он был против ее приобретения», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчине предъявлены обвинения по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель»). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.