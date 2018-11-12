Упавший с лестницы во время ремонта магазина житель Удмуртии скончался в больнице

По факту нарушения требования охраны труда возбуждено уголовное дело.

Грахово. Удмуртия. В Удмуртии рабочий упал с лестницы и от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Инцидент произошел 11 сентября 2018 года в деревне Порым Граховского района. Работник ООО «РегионСтрой» делал ремонт здания магазина.

«Удерживая деревянный брус, мужчина упал с лестницы и получил тяжелые травмы, от которых через непродолжительное время скончался в больнице», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России («Нарушение требования охраны труда»).