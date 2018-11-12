Житель Удмуртии проник в чужую квартиру и спрятался там в сундуке

Сотрудники Росгвардии задержали безработного жителя Можги.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии в Удмуртии задержали мужчину, спрятавшегося от них в сундуке. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Сообщается, что в дежурную часть Можгинского отдела вневедомственной охраны из дежурной части регионального МВД поступило сообщение о том, что в квартиру одного из малоэтажных домов пытается проникнуть неизвестный мужчина.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили, что повреждены доски около входной двери, ведущей на веранду, одно из окон которой разбито. Стражи порядка установили собственника жилого помещения и по его прибытии прошли в квартиру. При осмотре помещений правоохранители услышали шорох в одной из комнат.

В результате осмотра сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали мужчину, который прятался от них в сундуке. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Причину своего поступка злоумышленник пояснить не смог. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Им оказался 27-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, нигде не работающий житель Можги. По факту незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело.