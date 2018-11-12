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Проблему с водоснабжением в деревне Дятлево Алнашского района решат к 20 декабря

15:55, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
15:55, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
642
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#МЧС\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: pixabay.com
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Сейчас вода поступает в населенный пункт по временному водопроводу.

Алнаши. Удмуртия. Проблему с холодным водоснабжением в деревне Дятлево Алнашского района Удмуртии планируют решить к 20 декабря. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 12 ноября, рассказал замначальника регионального управления МЧС России Андрей Перепичай.

По его словам, сейчас вода поступает в населенный пункт по временному водопроводу длинной 1,4 км и диаметром 32 мм. 7 ноября в правительстве региона провели заседание, на котором рассмотрели вопрос по строительству новой скважины.

«Планируемое время восстановления населения по штатной схеме до 20 декабря 2018 года», - сказал Перепичай.

Напомним, что режим ЧС, связанный с отсутствием воды в деревне, ввели 6 ноября. Под отключение попали 55 частных жилых домов (173 человека, включая 52 ребенка) и один социально значимый объект.

15:55, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
642
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#МЧС России по Удмуртии

 

 

 


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