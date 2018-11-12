Жителя Свердловской области подозревают в краже четырех грузовиков из Удмуртии

Мужчина оформлял договор о покупке, но деньги не выплачивал, а машины перепродавал.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Свердловской области подозревают в хищении грузовых автомобилей из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в данный момент 36-летний обвиняемый находится в следственном изоляторе.

Установлено, что на сайте бесплатных объявлений ранее судимый мужчина находил объявления о продаже грузовых автомобилей. Он заключал договоры о покупке с владельцами и должен был в течение определенного времени произвести оплату.

«При этом злоумышленник предоставлял владельцам поддельный паспорт. В последующем оплату он не производил, транспортные средства перепродавал», - говорится в сообщении.

Так, в Завьяловском районе злоумышленник украл ассенизатор, в Сарапульском районе - автомобиль ЗИЛ. Также установлена его причастность к похожему преступлению в Ленинском районе Ижевска и Якшур-Бодьинском районе.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.