Житель Удмуртии убил водителя за отказ съездить за водкой

Тело мужчина выбросил в Каму, а автомобиль жертвы сжег.

Завьялово. Удмуртия. Житель Удмуртии убил 57-летнего мужчину, который отказался везти его за водкой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, инцидент произошел в ночь на субботу, 10 ноября.

Водитель компании «Русская нива» отправился на служебном автомобиле из Докши в Гольяны и пропал без вести. Утром в субботу его начальник обратился в полицию. Стражи порядка совместно со следователями и водолазами нашли тело мужчины на дне реки Камы недалеко от Гольян. Сожженный автомобиль обнаружили в лесном массиве.

Вскоре удалось установить подозреваемого в убийстве. Им оказался 60-летний житель Гольян.

Следователи считают, что вечером в пятницу, 9 ноября, мужчина выпил, а потом решил съездить за водкой в Завьялово. Вооружившись обрезом, злоумышленник остановил на дороге машину, за рулем которого был сотрудник «Русской нивы».

«Получив отказ, он выстрелили в водителя из обреза. Затем тело потерпевшего и обрез сбросил в реку Кама неподалеку от села Гольяны, а автомобиль перегнал в лесной массив и сжег», - отмечают следователи.

Вскоре суд должен решить вопрос об аресте подозреваемого.