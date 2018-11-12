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Житель Ижевска продавал дворняжек под видом породистых щенков

11:16, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
11:16, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
499
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#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
499
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Стоимость животных составляла от 2 600 до 8 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который продавал дворняжек под видом породистых щенков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Обвиняемый подыскивал в Интернете объявления о безвозмездной раздаче щенков. При этом мужчина выбирал собак, сходных с различными породами. Затем злоумышленник размещал объявления о продаже месячных щенков элитных пород, таких как: американский той-фокстерьер, французский бульдог, немецкая овчарка, американский кокер-спаниель и других.

Стоимость животных варьировалась от 2600 до 8 тыс. рублей. Низкая цена объяснялась тем, что у собак нет оформленной родословной.

После покупки щенков потерпевшие обращались в ветклиники, где и выявлялся обман.

За совершении девяти преступлений в отношении 21-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

11:16, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
499
0
#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#мошенничество

 

 

 


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