119 нарушений миграционного законодательства выявили в Удмуртии

В октябре 2018 года правоохранительные органы проверили 6283 объекта и 560 иностранных работников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 119 нарушений миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в октябре 2018 года было проверено 6283 объекта и 560 иностранных работников.

В результате установлено 92 нарушения режима пребывания на территории России, 27 фактов нарушения правил привлечения и использования иностранных работников. Принято 3 решения о сокращении сроков пребывания иностранным гражданам.

Также приняты решения о наложении административных штрафов на сумму 224 тыс. рублей. 9 иностранцев выдворены из страны сотрудниками УФССП по Удмуртии. Сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике депортировано 4 человека.