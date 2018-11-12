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119 нарушений миграционного законодательства выявили в Удмуртии

10:54, 12 ноября, 2018
Диана Ворончихина
10:54, 12 ноября, 2018
Диана Ворончихина
205
0
#Ижевск\n#мигранты\n#Удмуртия\n#закон
Фото: pixabay.com
205
0

В октябре 2018 года правоохранительные органы проверили 6283 объекта и 560 иностранных работников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 119 нарушений миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в октябре 2018 года было проверено 6283 объекта и 560 иностранных работников.

В результате установлено 92 нарушения режима пребывания на территории России, 27 фактов нарушения правил привлечения и использования иностранных работников. Принято 3 решения о сокращении сроков пребывания иностранным гражданам.

Также приняты решения о наложении административных штрафов на сумму 224 тыс. рублей. 9 иностранцев выдворены из страны сотрудниками УФССП по Удмуртии. Сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике депортировано 4 человека.

10:54, 12 ноября, 2018
Диана Ворончихина
205
0
#Ижевск\n#мигранты\n#Удмуртия\n#закон

 

 

 


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