Житель Кезского района Удмуртии отработает 220 часов за спаивание несовершеннолетних

Случай произошел в июле-августе этого года.

Ижевск. Удмуртия. Житель Кезского района Удмуртии отработает 220 часов обязательных работ за спаивание несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что мужчина с июля по август 2018 года уговаривал двух учащихся Дебессого политехникума употреблять с ним алкоголь. Тем самым он нарушал нормальные условия воспитания подростков.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 220 часов обязательных работ», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по части 1, статьи 151 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, то есть вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом достигшим восемнадцатилетнего возраста»).