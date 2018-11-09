Родители подростков, напавших на мужчину в Ижевске, понесут ответственность вместе с детьми

Перед преступлением ребята посмотрели ролик, пропагандирующий борьбу с лицами, которые имеют сексуальные отклонения.

Ижевск. Удмуртия. Приставы наложили арест на имущество родителей подростков, напавших на жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, молодые люди увидели в Интернете ролик, в котором пропагандируется борьба с лицами, имеющими отклонения сексуального характера. После просмотра видео, злоумышленники создали в соцсети вымышленный аккаунт, где написали о желании познакомиться с мужчиной.

На объявление откликнулся 45-летний житель Ижевска. В соцсети один из подростков начал активно общаться с потерпевшим, обменивался фотографиями, после чего пригласил встретиться в заведении. На место встречи пришли еще два подростка. Они наблюдали за мужчиной и разглядели пин-код его карты, когда тот расплачивался.

Затем обвиняемый предложил мужчине прогуляться и завел его в лесопосадку на улице Игринской, куда пришли и остальные злоумышленники. Подростки избили потерпевшего, применили газовый баллончик, похитили телефон, 5 тыс. рублей и банковскую карту, на которой было 100 тыс. рублей.

В настоящее время расследование в отношении трех 16-17-летних ребят завершено. Телефон, а также ущерб в 65 тыс. рублей возвратили хозяину. На остальную сумму наложили арест на имущество родителей.

Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.