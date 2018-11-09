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Водитель «Фольксвагена» в Удмуртии насмерть сбил пенсионерку

13:00, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
13:00, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
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#ДТП\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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ДТП произошло 8 ноября в деревне Малая Бодья.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии 29-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 89-летнюю женщину. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 8 ноября 2018 года около 20:38 в деревне Малая Бодья Малопургинского района напротив дома №57 по улице Трактовая.

Отмечается, что на одежде погибшей не было световозвращающих элементов.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:00, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
302
0
#ДТП\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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