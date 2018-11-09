Водитель «Фольксвагена» в Удмуртии насмерть сбил пенсионерку

ДТП произошло 8 ноября в деревне Малая Бодья.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии 29-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 89-летнюю женщину. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 8 ноября 2018 года около 20:38 в деревне Малая Бодья Малопургинского района напротив дома №57 по улице Трактовая.

Отмечается, что на одежде погибшей не было световозвращающих элементов.