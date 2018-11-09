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Житель Ижевска выложил в соцсеть интимные фотографии своей 16-летней подруги

12:11, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
12:11, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
762
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#порно\n#происшествие
Фото: pixabay.com
762
0

Таким образом молодой человек хотел отомстить девочке за то, что она одновременно встречалась с его другом.

Ижевск. Удмуртия. 18-летний житель Ижевска предстанет перед судом за незаконное распространение порнографии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что молодой человек и 16-летняя потерпевшая встречались. Однако оказалось, что девушка одновременно была в романтических отношениях с другом обвиняемого. Узнав об этом, парень попросил у друга мобильный телефон и тайно скопировал интимные фотографии потерпевшей. Затем обвиняемый создал группу в одной из социальных сетей, где опубликовал эти снимки в свободном доступе.

Молодому человеку предъявили обвинение по части 1 статьи 137 УК России («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК России («Незаконное распространение порнографических материалов»). Он признал свою вину и заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела.

За совершенные преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

12:11, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
762
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#порно\n#происшествие

 

 

 


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