Имущество «обворованной» жительницы Удмуртии нашли под её кроватью

Женщина решила оговорить свёкра в отместку за плохое к ней отношение.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы села Лынга. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, женщину признали виновной по статье статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Установлено, что обвиняемая сообщила в полицию о краже из её дома телевизора и микроволновой печи, якобы совершенной отцом её мужа. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили «похищенное» под кроватью заявительницы.

Женщина пояснила, что оговорила своего родственника в отместку за плохое отношение к ней. Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.