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Имущество «обворованной» жительницы Удмуртии нашли под её кроватью

17:05, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:05, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
461
0
#Ижевск\n#Якшур-Бодья\n#кража\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
461
0

Женщина решила оговорить свёкра в отместку за плохое к ней отношение.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы села Лынга. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, женщину признали виновной по статье статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Установлено, что обвиняемая сообщила в полицию о краже из её дома телевизора и микроволновой печи, якобы совершенной отцом её мужа. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили «похищенное» под кроватью заявительницы.

Женщина пояснила, что оговорила своего родственника в отместку за плохое отношение к ней. Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

17:05, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
461
0
#Ижевск\n#Якшур-Бодья\n#кража\n#Удмуртия

 

 

 


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