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Сотрудники налоговой службы в Ижевске сдали неполные декларации о своих доходах

13:30, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
13:30, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1044
0
#налоги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Минтруд России
Фото: nalogcity.ru
1044
0

Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудников налоговой инспекции в Удмуртии привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, налоговики сами сдали «неправильные» декларации о своих доходах

Сообщается, что прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку в отношении Межрайонной ИФНС России №9 по Удмуртии и администрации Первомайского района города в части полноты и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В результате выяснилось, что отдельные государственные и муниципальные служащие в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» представили неполные или недостоверные сведения в налоговой декларации.

Несмотря на методические рекомендации Минтруда России относительно заполнения подобных документов, ежегодных семинаров, проводимых с участием сотрудников прокуратуры района, служащие продолжают допускать различные нарушения при заполнении справок.

По результатам проверки прокурором района в адрес руководителей Межрайонной ИФНС России №9 по Удмуртии и администрации Первомайского района Ижевска внесены представления об устранении нарушений закона, а по результатам рассмотрения семерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

13:30, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1044
0
#налоги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Минтруд России

 

 

 


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