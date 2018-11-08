Трое подростков пытались ограбить храм в Сарапуле

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. Полицейские в Сарапуле задержали трех подростков, пытавшихся ограбить храм. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Учащиеся одного из техникумов Сарапула проникли в помещение ночью, разбив окно. Злоумышленники планировали похитить 30 тыс. рублей, которые лежали в сейфе и ёмкостях для пожертвований.

На место происшествия приехали охранники ЧОП и автопатруля.

По факту покушения на кражу, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.