new adriver("adriver_banner_1216676552", {sid:125576, bt:52, sz:'allsite', bn:20});
play
pause
  • $ 66.09 ↑
  • € 75.68 ↑

Трое подростков пытались ограбить храм в Сарапуле

11:32, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
11:32, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
363
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#кража\n#Удмуртия\n#студенты
Фото: Wikimedia Commons
363
0

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. Полицейские в Сарапуле задержали трех подростков, пытавшихся ограбить храм. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Учащиеся одного из техникумов Сарапула проникли в помещение ночью, разбив окно. Злоумышленники планировали похитить 30 тыс. рублей, которые лежали в сейфе и ёмкостях для пожертвований.

На место происшествия приехали охранники ЧОП и автопатруля.

По факту покушения на кражу, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

11:32, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
363
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#кража\n#Удмуртия\n#студенты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
18589

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

11555
09:53, 01 ноября, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9776
10:00, 04 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

8509
17:25, 06 ноября, 2018

Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой под Ижевском

7388
13:31, 06 ноября, 2018

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

15:40, 07 ноября, 2018
6789

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2362
15:48, 02 ноября, 2018

ФСИН Амурской области объяснило фото осужденного с икрой и шашлыками

2361
09:30, 07 ноября, 2018

Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы

2211
13:30, 06 ноября, 2018

Российские автоперевозчики потребовали заблокировать сервис BlaBlaCar в России

2160
13:54, 03 ноября, 2018

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
52642

Девять стран отозвали признание независимости Косово

2214
10:55, 05 ноября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

2209
11:53, 01 ноября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

2051
09:26, 02 ноября, 2018

Остров исчез около берегов Японии

1973
15:39, 03 ноября, 2018