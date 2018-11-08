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Трижды пойманная пьяной за рулем жительница Балезино приехала для «отметки» подшофе

08:30, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
08:30, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Балезино\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#суд\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
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Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

Балезино. Удмуртия. В Балезино 26-летней девушке грозит до двух лет лишения свободы за езду в пьяном виде. Ранее местная жительница уже трижды была судима за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

17 октября 2018 года девушка села пьяной за руль и приехала для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию. Обвиняемую задержали сотрудники ГИБДД.

Свою вину в преступлении девушка признала.

На этот раз её обвиняют по статье 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей»).

08:30, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
1141
0
#Ижевск\n#Балезино\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#суд\n#автомобиль

 

 

 


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