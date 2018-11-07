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Жителя Удмуртии приговорили к 20 годам лишения свободы за «ритуальное убийство»

17:13, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:13, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
356
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
356
0

Отмечается, что почвой для преступления послужил просмотр убийцей сериалов, пропагандирующих насильственные действия.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии провозгласил приговор 27-летнему жителю Можгинского района. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и в ряде иных преступлений различной категории тяжести.

По данным дела, в ночь с 20 на 21 августа 2017 года в одной из деревень Можгинского района обвиняемый из хулиганских побуждений и на почве просмотра сериалов, пропагандирующих насильственные действия, надел на голову чёрную маску с прорезями для глаз и рта, и путём обмана выманил соседа, молодого биатлониста на улицу. Там он нанёс спортсмену удары ножом. Потерпевший спрятался в доме и вместе со своей знакомой девушкой пытался удержать входную дверь, однако от полученных ран скончался.

Ворвавшись с ножом в дом, обвиняемый связал девушку и насильно усадил её в автомобиль погибшего. Труп также поместил в салон и, сев за руль, поехал в лес, однако в пути застрял на просёлочной дороге. Девушке удалось освободиться и обратиться в полицию.

Погибший уроженец Удмуртии, являлся кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, выступал за команду Тюменской области.

Обвиняемого эксперты признали вменяемым, на момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими. Учитывая фактические обстоятельства совершённых преступлений, степень их общественной опасности и наступивших последствий мужчине назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

17:13, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
356
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство

 

 

 


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