Жительнице Удмуртии грозит до 8 лет лишения свободы за попытку дать взятку приставу

Женщина должна была банкам по кредитам, однако предлагала сотруднику УФССП прекратить исполнительное производство.

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Завьяловского района Удмуртии грозит до 8 лет лишения свободы за попытку дать взятку приставу. Женщина должна была банкам по кредитам, однако предлагала сотруднику регионального УФССП прекратить исполнительное производство.

«Подозреваемая <…> обратилась к судебному приставу с предложением прекратить исполнительное производство за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении управления.

Об этом предложении пристав сообщил руководству, при передаче 23 тыс. рублей женщину задержали. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по части 3, статьи 291 УК России («Дача взятки»).