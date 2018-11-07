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Жительнице Удмуртии грозит до 8 лет лишения свободы за попытку дать взятку приставу

11:05, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
11:05, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
193
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
193
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Женщина должна была банкам по кредитам, однако предлагала сотруднику УФССП прекратить исполнительное производство.

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Завьяловского района Удмуртии грозит до 8 лет лишения свободы за попытку дать взятку приставу. Женщина должна была банкам по кредитам, однако предлагала сотруднику регионального УФССП прекратить исполнительное производство.

«Подозреваемая <…> обратилась к судебному приставу с предложением прекратить исполнительное производство за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении управления.

Об этом предложении пристав сообщил руководству, при передаче 23 тыс. рублей женщину задержали. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по части 3, статьи 291 УК России («Дача взятки»).

11:05, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
193
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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