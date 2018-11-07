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В Удмуртии за сутки в ДТП с участием пешеходов пострадали два человека

10:17, 07 ноября, 2018
Анна Торхова
10:17, 07 ноября, 2018
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Пешеходы двигались по краю проезжей части.

Ижевск. Удмуртия. За минувший вторник в Удмуртии произошло два ДТП с наездами на пешеходов. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике, в обоих случаях пешеходы двигались по краю проезжей части.

Первое ДТП произошло 6 ноября около 14:00 на улице Воткинское Шоссе в Ижевске. Водитель «Лады Калины» наехал на 47-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

Вторая авария произошла в 18:58 на автодороге «Игра-Ижевск». 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на пешехода – 49-летнюю женщину. Пешеход шла по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В результате женщину отвезли в больницу.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Интерактивная карта всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП) Ижевска и Удмуртии. Метки ДТП по сводкам ГИБДД Удмуртии. Сортировка по типам и годам

10:17, 07 ноября, 2018
Анна Торхова
295
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

 

 

 


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