В Удмуртии за сутки в ДТП с участием пешеходов пострадали два человека

Пешеходы двигались по краю проезжей части.

Ижевск. Удмуртия. За минувший вторник в Удмуртии произошло два ДТП с наездами на пешеходов. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике, в обоих случаях пешеходы двигались по краю проезжей части.

Первое ДТП произошло 6 ноября около 14:00 на улице Воткинское Шоссе в Ижевске. Водитель «Лады Калины» наехал на 47-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

Вторая авария произошла в 18:58 на автодороге «Игра-Ижевск». 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на пешехода – 49-летнюю женщину. Пешеход шла по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В результате женщину отвезли в больницу.