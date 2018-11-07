Предпринимателя в Ижевске оштрафовали из-за несчастного случая на стройке

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда.

Ижевск. Удмуртия. Судебный штраф назначили предпринимателю из Ижевска за то, что его подчиненный получил травму на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что инцидент произошел 6 июля 2018 года во время строительства нового торгового центра на улице Баранова. Работник упал с пятиметровой высоты во время устройства стяжки из цементно-песчаного раствора.

В результате несчастного случая 34-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.

«Ответственным за произошедший несчастный случай является работодатель - индивидуальный предприниматель, нарушивший требования статьи 212 Трудового кодекса РФ, который не обеспечил безопасность работнику при осуществлении технологического процесса путем установки защитных ограждений на границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов», - говорится в сообщении.