В Ижевске молодые люди выкладывали в соцсети интимные фото несовершеннолетних

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска предстанут перед судом за публикацию в соцсети Вконтакте интимных фотографий несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Трех 18-летних и 25-летнего молодых людей обвиняют по части 2 статьи 242.1 УК России («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Известно, что один из обвиняемых создал в 2015 году группу в соцсети, в которой подростки выкладывали интимные фото знакомых, при этом указывали их имена и место учебы. Также там имелась информация, что лица в возрасте от 12 лет вступают в интимные отношения.

В группе насчитывалось около 2 тыс. подписчиков.

Все обвиняемые свою вину признали и пояснили, что выкладывать снимки им было «интересно».

Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.