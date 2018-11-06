Директора школы-интерната для детей-инвалидов оштрафовали в Удмуртии

В школе нарушались нормы получения образования детьми-инвалидами.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики выявила нарушения в Завьяловской коррекционной школе-интернате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, МКОУ «Завьяловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» законодательства об образовании детей-инвалидов. В результате этой проверки выяснилось, что ребёнка-инвалида отчислили из дошкольной образовательной организации района в связи с достижением школьного возраста и зачислением в общеобразовательное учреждение.

Однако ребёнок в 2017-2018 учебном году в образовательные организации не зачислен, зачисление оставлено без надлежащего контроля, меры к получению начального общего образования не приняты. Это стало примером того, что учёт детей-инвалидов, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного и начального общего образования, управлением образования администрации Завьяловского района надлежащим образом не осуществляется.

В ходе проверки школы-интерната прокуратура установила, что приём детей по адаптированным программам осуществляется с нарушениями требований законодательства: заявления о приёме детей не регистрируются, в установленные законом сроки приказы о зачислении не издаются, отсутствуют согласия родителей на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе.

Прокуратура района на имя главы МО «Завьяловский район» внесла представление об устранении выявленных нарушений закона, представление рассмотрено, нарушения устранены, трёх человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора образовательной организации возбуждено постановление об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 19.30 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию». Директора привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.