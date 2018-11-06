Жителя Ижевска оштрафовали за хранение оружия без разрешения

Также у мужчины конфисковали оружие.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска оштрафовали на 3 тыс. рублей за хранение оружия без разрешения. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, также у 48-летнего мужчины конфисковали оружие.

В судебном заседании правонарушитель вину признал. При этом он пояснил, что в сентябре 2013 года получил разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического огнестрельного оружия сроком до сентября 2018 года. В июле этого года мужчина вместе с семьей на полтора месяца уехал за границу. После того, как вернулся домой, он попал в больницу, именно поэтому пропустил срок обращения за продлением срока разрешения.

«Суд пришел к выводу о виновности лица в совершении инкриминируемого административного правонарушения. <…> Доводы правонарушителя об отсутствии объективной возможности исполнить требования законодательства суд посчитал несостоятельным», - говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.