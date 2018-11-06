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Жителя Ижевска оштрафовали за хранение оружия без разрешения

08:30, 06 ноября, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 06 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1223
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#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Также у мужчины конфисковали оружие.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска оштрафовали на 3 тыс. рублей за хранение оружия без разрешения. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, также у 48-летнего мужчины конфисковали оружие.

В судебном заседании правонарушитель вину признал. При этом он пояснил, что в сентябре 2013 года получил разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического огнестрельного оружия сроком до сентября 2018 года. В июле этого года мужчина вместе с семьей на полтора месяца уехал за границу. После того, как вернулся домой, он попал в больницу, именно поэтому пропустил срок обращения за продлением срока разрешения.  

«Суд пришел к выводу о виновности лица в совершении инкриминируемого административного правонарушения. <…> Доводы правонарушителя об отсутствии объективной возможности исполнить требования законодательства суд посчитал несостоятельным», - говорится в сообщении.  

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.

08:30, 06 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1223
0
#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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