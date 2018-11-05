play
pause
  • $ 65.58 ↓
  • € 74.99 ↑

В Якшур-Бодье оштрафовали сбрасывавшую сточные воды в реку организацию

11:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
11:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
814
0
#Ижевск\n#экология\n#Прокуратура\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
814
0

Устранение нарушений контролируется прокуратурой.

Ижевск. Удмуртия. Компанию «Техноресурс» в Удмуртии оштрафовали за сброс сточных вод в реку Чур. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что ООО «Техноресурс», осуществляющее прием сточных вод от жилых домов села Якшур-Бодья, в нарушение действующего законодательства осуществляет сброс в реку Чур сточных вод с превышением допустимых нормативов содержания в них загрязняющих веществ - пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений.

По результатам проверки в отношении директора ООО «Техноресурс» и самой организации прокуратура района возбудила производства по делам об административных правонарушениях по статье 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов». Административные дела рассмотрены, директор и общество привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей и 30 000 рублей соответственно.

В настоящее время ООО «Техноресурс» деятельность по эксплуатации очистных сооружений не осуществляет. Новой организацией, эксплуатирующей очистные сооружения, приняты меры к устранению нарушений, реальное устранение нарушений контролируется прокуратурой.

11:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
814
0
#Ижевск\n#экология\n#Прокуратура\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева устроила «стриптиз» после победы на гран-при в Канаде

14:35, 29 октября, 2018
84952

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

13074
11:13, 04 ноября, 2018

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

10904
09:53, 01 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

8483
22:41, 31 октября, 2018

Сахалин стал ближе к Ижевску с прилетом первого самолета «Аэрофлота»

7083
09:00, 29 октября, 2018

В Железногорске сосед надругался и убил 7-летнего мальчика

12:30, 30 октября, 2018
35496

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

7505
17:20, 31 октября, 2018

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7402
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3440
14:17, 31 октября, 2018

Под Брянском от несчастного случая погибла основательница WWF Лора Уильямс

2342
13:30, 29 октября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

11:53, 01 ноября, 2018
2088

Большая часть Венеции ушла под воду из-за шторма

2051
13:50, 30 октября, 2018

В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

2014
18:00, 30 октября, 2018

Британский фотограф опубликовал видео взрыва метеора

1879
19:00, 29 октября, 2018

Меркель больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии

1845
18:10, 29 октября, 2018