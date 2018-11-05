В Якшур-Бодье оштрафовали сбрасывавшую сточные воды в реку организацию

Устранение нарушений контролируется прокуратурой.

Ижевск. Удмуртия. Компанию «Техноресурс» в Удмуртии оштрафовали за сброс сточных вод в реку Чур. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что ООО «Техноресурс», осуществляющее прием сточных вод от жилых домов села Якшур-Бодья, в нарушение действующего законодательства осуществляет сброс в реку Чур сточных вод с превышением допустимых нормативов содержания в них загрязняющих веществ - пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений.

По результатам проверки в отношении директора ООО «Техноресурс» и самой организации прокуратура района возбудила производства по делам об административных правонарушениях по статье 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов». Административные дела рассмотрены, директор и общество привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей и 30 000 рублей соответственно.

В настоящее время ООО «Техноресурс» деятельность по эксплуатации очистных сооружений не осуществляет. Новой организацией, эксплуатирующей очистные сооружения, приняты меры к устранению нарушений, реальное устранение нарушений контролируется прокуратурой.