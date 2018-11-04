Бывшая глава муниципального образования в Удмуртии присвоила деньги добровольных пожарных

Огнеборцы недополучили более 15 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Бывшая глава муниципального образования «Понинское» в Глазовском районе присвоила деньги добровольных пожарных. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в ноябре 2017 года женщина получила 25 тыс. рублей. Она должна была отдать по 5 тыс. 5 членам добровольной пожарной охраны.

Трем из них она предложила получить только по 3 тыс. рублей. Оставшиеся деньги чиновница якобы собиралась отдать жителям поселка Сева, тушившим один из пожаров. Высвободившиеся деньги глава муниципального образования присвоила. Кроме того, один из дружинников вообще не получил причитающееся. Ущерб составил 15,5 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания подсудимая вину признала, в полном объеме возместила причиненный ущерб. За присвоение женщина получила полтора года условно с испытательным сроком. С муниципальной службы ее уволили.