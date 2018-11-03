18-летнего жителя Удмуртии обвинили в изнасиловании бывшей подруги

Молодому человеку грозит до 6 лет тюрьмы.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 18-летнего молодого человека подозревают в изнасиловании бывшей подруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Обвиняемый и 19-летняя потерпевшая встречались. После того, как они расстались, в ночь с 6 на 7 августа 2018 года, молодой человек обманом на машине вывез девушку в Завьяловский район. Около СНТ «Загородное» он избил ее, несколько раз ударив по лицу, после чего изнасиловал. Затем злоумышленник довез потерпевшую до города и высадил, а сам скрылся.

Молодой человек свою вину признал и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. За совершенное преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы.