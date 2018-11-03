Житель Удмуртии убил и расчленил 10 домашних животных

23-летний молодой человек пояснил, что таким образом он выместил злость из-за разрыва с девушкой.

Балезино. Удмуртия. Житель Балезинского района Удмуртии убил и расчленил 10 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Инцидент произошел 20 марта 2018 года после того, как 23-летний житель деревни Верх-Люкино поссорился с девушкой. Он взял нож, прошел в сарай, где нанес колотые раны и перерезал горло овце и двум ягнятам, четырем курам и петуху. Затем поймал кошку и тоже перерезал ей горло, а кота ударил несколько раз головой об пол.

Трупы всех убитых животных обвиняемый расчленил бензопилой и топором. После этого он позвонил родственникам и рассказал о случившемся.

Мужчине предъявили обвинения по пункту «д» части 2 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных»). В ходе следствия проведена судебно-психиатрическая экспертиза, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, не исключающее вменяемости.

«Головорез» вину в убийстве животных признал и раскаялся. Он по пояснил, что таким образом хотел выместить злость из-за разрыва с девушкой.

Суд назначил ему исправительные работы на 4 месяца с удержанием 5% заработка в доход государства, а также принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.