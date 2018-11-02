Водитель мотоблока попал в реанимацию после ДТП в Удмуртии

Авария произошла вечером 1 ноября.

Красногорское. Удмуртия. Водитель мотоблока попал в реанимацию в результате ДТП на трассе «Красногорское - Глазов». Авария произошла 1 ноября около 17:35, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Автомобиль «Рено», за рулем которого находилась 47 летняя женщина, столкнулся с мотоблоком, который двигался навстречу. В результате ДТП 67-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали в реанимацию.