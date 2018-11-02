«Потомственная предсказательница» из Удмуртии может отправиться за решетку на 10 лет

Женщина обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. «Потомственная предсказательница» из Ижевска может отправиться за решетку на 10 лет. Жительницу республики обвинили в мошенничестве на сумму более 2,3 млн рублей, сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Известно, что в сентябре 2015 года к цыганке обратились местные жители, которые прочитали объявление в газете о приворотах и снятии почти.

После «обрядов и бесед» женщина похищала у клиентов деньги.

«При этом, один из потерпевших, заплативший «предсказательнице» 2 млн рублей за «приворот любимой и снятие порчи» взял в банке кредит, продал автомобиль и занял деньги у знакомых», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.