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В Удмуртии из незаконного оборота изъяли лекарств на сумму более 2,7 млн рублей

13:20, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
13:20, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие\n#лекарства
Фото: pixabay.com
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По информации регионального МВД, по результатам операции «Пангея», правоохранители возбудили уголовные дела, в том числе по факту контрабанды сильнодействующих средств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из незаконного оборота изъяли лекарств на сумму более 2,7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по результатам операции «Пангея», правоохранители возбудили уголовные дела, в том числе по факту контрабанды сильнодействующих средств.

«Изъято из незаконного оборота 217 наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологически активных и пищевых добавок на общую сумму более 2,7 млн рублей», - заявили в ведомстве.

Также полицейские выявили 49 сайтов и аккаунтов в соцсетях, при помощи которых продавали лекарства медицинские изделия с нарушением закона.

«Сведения о сайтах <…> направлены на рассмотрение в Роскомнадзор для их блокировки», - уточнили в МВД.

13:20, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
493
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие\n#лекарства

 

 

 


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