По информации регионального МВД, по результатам операции «Пангея», правоохранители возбудили уголовные дела, в том числе по факту контрабанды сильнодействующих средств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из незаконного оборота изъяли лекарств на сумму более 2,7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по результатам операции «Пангея», правоохранители возбудили уголовные дела, в том числе по факту контрабанды сильнодействующих средств.

«Изъято из незаконного оборота 217 наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологически активных и пищевых добавок на общую сумму более 2,7 млн рублей», - заявили в ведомстве.

Также полицейские выявили 49 сайтов и аккаунтов в соцсетях, при помощи которых продавали лекарства медицинские изделия с нарушением закона.

«Сведения о сайтах <…> направлены на рассмотрение в Роскомнадзор для их блокировки», - уточнили в МВД.