По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ижевск. Удмуртия. Во время пожара в общежитии в Ижевске погиб мужчина. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал следователь следственного отдела по Индустриальному району СУ СКР по Удмуртской Республике Илья Катаев.

По его словам, пожар произошел в одной из квартир в доме №14 по улице Авангардной в ночь на четверг, 1 ноября. Потушив возгорание, спасатели обнаружили тело 50-летнего хозяина квартиры.

«Он злоупотреблял спиртным. Предположительной причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем», - отметил Катаев.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.