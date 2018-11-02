ГИБДД: на разбившемся на границе Удмуртии и Татарстана авто стояли колеса с разными протекторами

Следователи разбираются в причинах случившейся на трассе трагедии.

Агрыз. Татарстан. На разбившемся на границе Удмуртии и Татарстана авто, в котором погибли 5 человек, стояли колеса с разными протекторами. Об этом сообщает портал «Официальный Татарстан» со ссылкой на начальника отделения ГИБДД МВД России по Агрызскому району Олега Капилова.

Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 28 октября. На дороге Псеево – Крынды водитель «ВАЗ-21140» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате на месте происшествия погиб сам автолюбитель, а также четверо его пассажиров, в том числе трое маленьких детей. Все они были жителями Удмуртской Республики.

«И водитель, и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, малыши находились в детских автокреслах. Казалось бы, приняты все меры безопасности. Однако этот водитель еще в сентябре привлекался нашими инспекторами к административной ответственности – за разные протекторы на колесах. Выводов никаких он сделал, колеса не поменял», - отметил Капилов.

Представитель дорожной полиции особо подчеркнул, что скорость «КамАЗа», по данным системы ГЛОНАСС, составляла около 38-42 км в час. Участок, на котором произошла авария, не является опасным – на нем нет поворотов, уклонов.

Смертельное ДТП на границе Удмуртии и Татарстана Uploaded by ИА Сусанин on 2018-10-29.

По факту произошедшей аварии возбудили уголовное дело. Следователи выясняют причины случившегося. Правоохранители обратились к очевидцам произошедшего с просьбой помочь следствию, сообщить дополнительные сведения по телефону 102 или в дежурную часть Агрызского отдела МВД.