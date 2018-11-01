Травмы получил пассажир иномарки.
Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель протаранил фонарный столб в Ижевске. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла в ночь на четверг, 1 ноября.
На пересечении улиц Ленина и Молодежная 19-летний водитель «Ситроен С4» не справился с управлением и врезался в световую опору. Молодой человек был пьян. В результате ДТП травмы получил его 36-летний пассажир.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года