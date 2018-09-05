Водитель «УАЗа» не справился с управлением.

Завьялово. Удмуртия. Четыре человека получили травмы в перевернувшейся под Ижевском «Скорой помощи». По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла около 16:20 накануне, 4 сентября.

На 19 км западной объездной Ижевска 28-летний водитель санитарного «УАЗа» не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. В результате сам водитель, а также его пассажиры – две женщины (50 и 60 лет) и 63-летний мужчина получили травмы.