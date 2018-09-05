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Четыре человека получили травмы в перевернувшейся под Ижевском «Скорой помощи»

16:35, 05 сентября, 2018
Ксения Чернова
16:35, 05 сентября, 2018
Ксения Чернова
1143
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
1143
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Водитель «УАЗа» не справился с управлением.

Завьялово. Удмуртия. Четыре человека получили травмы в перевернувшейся под Ижевском «Скорой помощи». По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла около 16:20 накануне, 4 сентября.

На 19 км западной объездной Ижевска 28-летний водитель санитарного «УАЗа» не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. В результате сам водитель, а также его пассажиры – две женщины (50 и 60 лет) и 63-летний мужчина получили травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

16:35, 05 сентября, 2018
Ксения Чернова
1143
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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