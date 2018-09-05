Ижевский рыбак утонул в Агрызском районе

Его пьяные товарищи пытались найти его, но не смогли, позже обратившись к спасателям.

Шаршада. Татарстан. Ижевский рыбак утонул в реке Иж в Агрызском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Компания из 8 человек приехала из Ижевска на двух машинах в воскресенье, 2 сентября. Вечером рыбаки выпили, после чего один из них пропал. Товарищи пытались найти его своими силами, обратившись к спасателям только утром в понедельник.

Сотрудники МЧС обследовали береговую линию, акваторию, прилегающий массив и лежащие рядом поля, а также проселочные дороги, однако поиски результатов не принесли. Обнаружили тело мужчины только во вторник, 4 сентября. Причину его смерти в настоящее время выясняют эксперты.