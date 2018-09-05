Трех жителей Удмуртии задержали за попытку вывезти металлолом из войсковой части в Пугачево

Мужчинам грозит уголовная ответственность.

Малая Пурга. Удмуртия. Трех жителей Удмуртии попытались вывезти металлолом с территории войсковой части в Пугачево. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

Мужчин удалось задержать. Им грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 158 УК РФ.

Всего за последние две недели было совершено 2 попытки проникновения на техническую территорию части. Правоохранители задержали 7 человек.

«На техническую территорию бывшей войсковой части доступ посторонних лиц запрещен, и находиться на ней небезопасно для жизни и здоровья граждан. На территории находятся взрывоопасные предметы и их элементы, вынос которых запрещен и преследуется по закону», - напоминают местные власти.

Первые взрывы прогремели в Пугачево в 2011 году. Тогда снаряды разлетелись на площади в 400 га. Территорию частично очистили от опасных предметов. Однако в мае 2015 года из-за возгорания травы сдетонировали ранее не обнаруженные снаряды. 16 мая 2018 года история повторилась. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей военного городка и вводить режим ЧС. С огнем боролись три вертолёта и самолет. Пожар удалось ликвидировать 22 мая. Однако детонация снарядов какое-то время еще продолжалась.