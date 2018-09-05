В Удмуртии мать оставляла ребенка одного в холодном доме без еды

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ.

Малая Пурга. Удмуртия. Жительница Малопургинского района оставляла ребенка без еды и в неотапливаемом доме. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Установлено, что такая ситуация повторялась с января по май 2017 года, когда женщина уходила выпивать, а ребенка 2006 года рождения оставляла без присмотра. Также она не интересовалась его учебой и местонахождением. Нерадивая мать скандалила, оскорбляла и унижала школьника.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на 100 часов.

В настоящее время она прошла курс лечения от алкогольной зависимости, находится под надзором районной комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенок пошел в школу.