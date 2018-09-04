Ижевский подросток перевел приятелю 355 тыс рублей с чужой карты

Деньги злоумышленник потратил на мебель и технику.

Ижевск. Удмуртия. Ижевского подростка задержали по подозрению в краже 355 тыс. рублей с карты знакомого. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

16-летний мальчик был в гостях у знакомого, взял его мобильный телефон и с помощью «мобильного банка» перевел на счет другого приятеля крупную сумму денег.

«В последующем похищенные деньги он потратил на покупку техники, мебели и других вещей», - отмечают правоохранители.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.