5 августа он поджег венки, расположенные у подножия обелиска.

Кез. Удмуртия. В Кезу пьяный мужчина повредил памятник Герою Советского Союза Ивану Юдину. 5 августа он поджег венки, расположенные у подножия обелиска, говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с целью порчи подошел к Обелиску Герою Советского Союза Юдину по улице Комсомольской и поджег венки, расположенные у подножия памятника», - говорится в сообщении.

В результате пожара обелиск пришел в негодность. Максимальное наказание за совершение преступления - лишения свободы сроком до 3 лет.