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Суд в Ижевске решил вернуть дело депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко прокурору

16:30, 03 сентября, 2018
Ксения Чернова
16:30, 03 сентября, 2018
Ксения Чернова
68
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#происшествие
Фото: susanin.news
68
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Однако сторона потерпевших подала жалобу на такой вердикт в Верховный суд.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска решил вернуть дело депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко прокурору. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, в отношении Захара Милостивенко и Леонида Селиверстова возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»). Правоохранительные органы задержали его в ночь на 24 июня 2017 года.

Потерпевшими по делу являются две компании, которые участвовали в аукционе по строительству проспекта Калашникова в Ижевске.

«Сумма ущерба заявляется потерпевшими сторона как сумма, которую они заявляли на торгах. Это 43 млн рублей у одной организации и 43,44 млн рублей у другой. Но суд считает, что размер упущенной выгоды – ущерба – должен определяться с учетом разумных затрат, которые потерпевший должен был понести для получения данного дохода, то есть расходы, например, на транспорт», - отметили в судейском сообществе.

Учитывая это, судья посчитал, что органы следствия не проводили экспертизы для определения размера упущенной выгоды и решил вернуть дело прокурору. Однако гособвинитель и потерпевшие с таким вердиктом не согласились. Их жалобу предстоит рассмотреть Верховному суду Удмуртии.

16:30, 03 сентября, 2018
Ксения Чернова
68
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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