«Айфоны» на сумму более одного миллиона рублей украли из магазина в Ижевске

В совершении кражи подозревают ранее судимого уроженца Нижнего Тагила.

Ижевск. Удмуртия. 17 «айфонов» украли из магазина в Ижевске. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по городу, сумма ущерба составила почти 1,1 млн рублей.

Полиция установила причастность к краже 34-летнего ранее судимого уроженца Нижнего Тагила. Установлено, что в конце апреля 2018 года ночью подозреваемый взломал жалюзи, разбил стекло и проник в магазин на улице Пушкинской. Несмотря на то, что магазин был оборудован сигнализацией, злоумышленнику удалось скрыться до приезда сотрудников охранной организации.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Злоумышленника задержали в конце июля 2018 года в Набережных Челнах, когда он совершал такое же преступление.

«В ходе расследования уголовного дела полицейскими установлено, что подозреваемый причастен к кражам мобильных телефонов в Кирове, Рыбинске и Воронеже. Во всех случаях злоумышленник заранее готовился к совершению преступлений: выяснял, если ли камеры видеонаблюдения на зданиях или в окрестностях, а также внутри самого магазина, продумывал маршрут отхода с места преступления», - говорится в сообщении.

8 телефонов, похищенных из ижевского магазина, были обнаружены оперативниками за пределами региона: в Томске, Тюмени и Екатеринбурге.

В настоящий момент подозреваемый находится в одном из Следственных изоляторов Татарстана. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.