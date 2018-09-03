Четыре человека погибли на дорогах Удмуртии за минувшие три дня

Среди жертв ДТП два пешехода, водитель и один пассажир.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии за минувшие три дня погибло четыре человека. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

31 августа около 20:26 на 14 км трассы Ижевск – Сарапул 60-летний водитель «Митсубиши» сбил пешехода. 58-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице. По предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода, в темной одежде без световозвращающих элементов.

1 сентября около 16:13 напротив участка № 173 по улице Центральная садоогорода «Пионер» Увинского района «КамАЗ» наехал на пожилого мужчину, который получил смертельную травму. Отметим, что у водителя не было прав, и он скрылся с места аварии, но был задержан. Кроме того, у автолюбителя было установлено состояние опьянения, но мужчина заявил, что выпил уже после совершения ДТП.

Еще одно смертельное ДТП произошло в День знаний около 20:30 на 7 км автодороги Лыка Тыжма - граница Кировской области (Кизнерский района). 36-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением и опрокинулся. Мужчина погиб.

2 сентября около 20:30 в Кизнере водитель «Хонда», 38-летний мужчина, ехал по путепроводу через железнодорожные пути. Он не справился с управлением, съехал в правый кювет, разрушив барьерное ограждение, и упал с высоты. В результате ДТП 52-летний пассажир погиб, водитель получил травмы и попал в больницу.