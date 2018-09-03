В Воткинске подросток погиб, вдыхая пары газа

14-летней школьник и еще трое парней вдыхали на улице пары газа.

Воткинск. Удмуртия. Следователи начали проверку после смерти 14-летнего подростка в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Установлено, что вечером 2 сентября около 16:00 четверо подростков на улице вдыхали пары газа из баллона для заправки портативных газовых приборов. У одного из ребят произошла остановка дыхания.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия. Опрошены мать погибшего, находившиеся с ним подростки, их родители, назначена судебно-медицинская экспертиза.