Директор фирмы в Ижевске задолжал уволенным сотрудникам более 200 тыс рублей

30-летнему мужчине грозит крупный штраф.

Ижевск. Удмуртия. Директор ООО «Эксперт Сервис» в Ижевске не выплатил зарплату уволенным сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 30-летний подозреваемый при увольнении работников не выплачивал им причитающиеся расчетные суммы. В августе 2018 года задолженность составила более 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»). За данное преступление предусмотрен штраф в 120 тыс. рублей.